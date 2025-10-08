Россиянин получил в Таиланде «поцелуй смерти». Что это такое и почему лечиться нужно сразу?
Инфекционист Кулова: болезнь Шагаса лечат таблетками от паразитов
В Таиланде приехавшего на отдых россиянина укусил поцелуйный клещ, который переносит опасную болезнь Шагаса. Боль пронзила мужчину от пальца до колена, когда он случайно наступил на насекомое рядом с дверью на балкон. Неприятные ощущения не самое страшное, что грозит при встрече с триатомовым клопом: при отсутствии лечения последствия могут настигнуть даже через много лет.
Инфекционист Екатерина Кулова в комментарии 360.ru рассказала, что лечиться после укуса клопа лучше начать в первые 20 дней. Эксперт отметила, что переносящие болезнь Шагаса клопы обитают в Африке, а также Центральной и Латинской Америке. В России они не встречаются.
«Есть две стадии заболевания. Первая — острая продолжается около двух месяцев и после перетекает в хроническую, когда идет поражение сердца, мускулатуры, пищеварительного тракта, но проявиться все это может в течение 30 лет после укуса», — пояснила Кулова.
Врач подчеркнула, что вакцины от болезни Шагаса не существует, и главная опасность заражения заключается в том, что свойственные симптомы проявляются далеко не у всех.
«Специфический симптом, указывающий на начало заболевание — поражение кожи в месте укуса или багровый отек. Но чаще всего болезнь проявляется неспецифическими симптомами: температура, головная боль, бледность», — перечислила специалист.
Она добавила, что для лечения назначают таблетки от паразитов. Но принимать их нужно
во время острой стадии. Защититься от клопа можно при помощи репеллентов, а дома использовать противомоскитные сетки на окнах и пологи вокруг кроватей.
Клопов, переносящих болезнь Шагаса, называют поцелуйными, потому что чаще всего они кусают людей в район губ или век, где кожа тоньше. Сам их укус носит еще более мистическое название — «поцелуй смерти». Но если раньше насекомые обитали на далеких континентах, то сейчас их находят в странах Азии.
На минувшей неделе жители Краснодарского края пожаловались на нашествие мраморных клопов, известных выделением неприятно пахнущей жидкости. Для спасения от насекомых жители начали установку москитных сеток и обработку подоконников эфирными маслами.