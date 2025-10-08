Россиянин получил в Таиланде «поцелуй смерти». Что это такое и почему лечиться нужно сразу?

В Таиланде приехавшего на отдых россиянина укусил поцелуйный клещ, который переносит опасную болезнь Шагаса. Боль пронзила мужчину от пальца до колена, когда он случайно наступил на насекомое рядом с дверью на балкон. Неприятные ощущения не самое страшное, что грозит при встрече с триатомовым клопом: при отсутствии лечения последствия могут настигнуть даже через много лет.

Инфекционист Екатерина Кулова в комментарии 360.ru рассказала, что лечиться после укуса клопа лучше начать в первые 20 дней. Эксперт отметила, что переносящие болезнь Шагаса клопы обитают в Африке, а также Центральной и Латинской Америке. В России они не встречаются.

«Есть две стадии заболевания. Первая — острая продолжается около двух месяцев и после перетекает в хроническую, когда идет поражение сердца, мускулатуры, пищеварительного тракта, но проявиться все это может в течение 30 лет после укуса», — пояснила Кулова.

Врач подчеркнула, что вакцины от болезни Шагаса не существует, и главная опасность заражения заключается в том, что свойственные симптомы проявляются далеко не у всех.

«Специфический симптом, указывающий на начало заболевание — поражение кожи в месте укуса или багровый отек. Но чаще всего болезнь проявляется неспецифическими симптомами: температура, головная боль, бледность», — перечислила специалист.