«Не плачь, малышка». Страдавшая от рака знаменитая блогерша погибала, но не оставила дочь в слезах

Китайский блогер Чжу Минъюэ скончалась от рака в возрасте 41 года

Популярная китайская блогерша и предпринимательница Чжу Минъюэ скончалась в возрасте 41 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщила ее дочь в социальных сетях.

По словам родственников, смерть была внезапной и наступила после того, как организм перестал реагировать на медицинское лечение.

О своем диагнозе Чжу Минъюэ рассказала стотысячной аудитории в китайском приложении Douyin еще полтора года назад, после чего регулярно делилась подробностями своей борьбы с недугом.

Дочь погибшей опубликовала трогательное прощальное письмо, в котором рассказала о стойкости матери. Несмотря на тяжелейшие курсы химиотерапии, потерю зрения и нарушение речи в последние дни жизни, Чжу Минъюэ до конца старалась сохранять оптимизм и утешала своих детей.

«За несколько дней до смерти, уже ослепшая и с невнятной речью, она все еще держала меня за руку и утешала: „Не плачь, малышка“», — написала девушка.

До того как стать известным инфлюенсером, Чжу Минюэ построила успешную карьеру в бизнесе и была известна в родном Харбине как волевой и сильный лидер.

