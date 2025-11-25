Боррель призвал перестать считать Трампа союзником ЕС по Украине

Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе больше нельзя считать союзником ЕС по Украине. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«После появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы, которую даже не консультируют по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность», — написал Боррель.

По его мнению, Европе необходимо признать этот поворот в политике США и соответствующим образом отреагировать.

Ранее американские чиновники сократили план Трампа с 28 до 19 пунктов. Белый дом взял за основу первоначальное предложение США, а не отдельный европейский проект документа.

На Западе признали, что российскому президенту Владимиру Путину выгодны оба сценария: и тот, где принимают мирный план Трампа, и тот, где переговоры проваливаются. При втором варианте США откажутся помогать Украине, и это тоже станет победой Путина.