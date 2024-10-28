Человечность утрачена. Боррель высказался об Украине в неожиданном ключе

Конфликт на Украине стал второстепенным вопросом для западных стран, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. В интервью испанской радиостанции RNE он рассказал, что это связано с событиями на Ближнем Востоке.
По мнению Борреля, пока столкновения в этом регионе не утихнут, западные государства будут находиться в состоянии постоянной готовности к обострению ситуации.
«Происходящее на Ближнем Востоке указывает на то, что мы утратили чувство человечности», — добавил он.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от премьера Индии Нарендры Моди изменить позицию по Украине. Он предложил ввести санкции, чтобы блокировать российскую экономику, энергоресурсы и оборонно-промышленный комплекс.
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