Человечность утрачена. Боррель высказался об Украине в неожиданном ключе

Боррель заявил, что украинский конфликт отошел на второй план

Конфликт на Украине стал второстепенным вопросом для западных стран, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. В интервью испанской радиостанции RNE он рассказал, что это связано с событиями на Ближнем Востоке.

По мнению Борреля, пока столкновения в этом регионе не утихнут, западные государства будут находиться в состоянии постоянной готовности к обострению ситуации.

«Происходящее на Ближнем Востоке указывает на то, что мы утратили чувство человечности», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от премьера Индии Нарендры Моди изменить позицию по Украине. Он предложил ввести санкции, чтобы блокировать российскую экономику, энергоресурсы и оборонно-промышленный комплекс.