Ведущие страны ЕС отказались обойти вето Венгрии и помочь Украине

Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план ЕС против вето Венгрии на помощь Украине

Ряд государств — членов Евросоюза, в том числе Германия и Франция, высказались против предложения внешнеполитической службы ЕС обойти вето Венгрии в вопросе оказания помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Германия и Франция выразили свои опасения по этой ситуации. По их мнению, такой прецедент поставит под сомнение будущее Европейского фонда мира как инструмента внешней политики», — отметил источник.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Венгрия блокирует выделение 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира в счет компенсаций странам ЕС за поставки боеприпасов и оружия киевскому режиму.

СМИ сообщали, что внешнеполитическая служба ЕС выдвинула идею вносить средства в Европейский фонд мира на добровольной основе. Это позволит формально обойти вето Венгрии и не добиваться единогласного решения всех членов сообщества для перечисления денег.

В сентябре Евросоюз направил более миллиарда евро на закупку оружия для Украины.