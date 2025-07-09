«Бороться до последней минуты». Макрон сделал заявление по Украине

Макрон: Европа будет до последней минуты добиваться прекращения огня на Украине

Европа «никогда не откажется от Украины» и будет добиваться мира до последнего. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте в ходе визита в Соединенное Королевство. Французского лидера процитировало AFP .

«Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, чтобы начать переговоры, чтобы построить прочный мир», — заявил Макрон.

Во время выступления Макрон заявил, что «коалиция желающих» по предоставлению помощи Украине является сигналом, что Европа и дальше будет поддерживать Киев, его слова привели «Известия».

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером 1 июля. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации, а также урегулирование конфликта на Украине.

Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине. Французы высмеяли своего президента за посреднические потуги и пожелали, чтобы «этот любитель перестал пытаться играть на одном поле с профессионалами».