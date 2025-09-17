Борис Джонсон сделал заявление о войсках «коалиции желающих» на Украине

Войска «коалиции желающих» в случае отправления на Украину не станут напрямую участвовать в боевых операциях. Об этом заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон в беседе с изданием Kyiv Independent.

«Конечно, [войска] не будут воевать. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки», — сказал он.

Ранее в Министерстве национальной обороны Польши заявили, что польских военных не будут отправлять на территорию Украины для обучения солдат ВСУ. В ведомстве объяснили, что представители обеих стран начали консультации о расширении сотрудничества в сфере БПЛА. Все мероприятия будут проводить в Польше.

До этого хакеры раскрыли план «коалиции желающих» — это раздел Украины. В операции могут участвовать как минимум четыре государства.