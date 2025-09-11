В планы «коалиции желающих» входит раздел Украины. Об этом сообщило итальянское издание L’Antidiplomatico со ссылкой на данные хакеров KillNet.

«Согласно карте и протоколам заседаний „коалиции желающих“, полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны», — уточнили в публикации.

По информации хакеров, это Великобритания, Франция, Польша и Румыния. Они поделят между собой Харьковскую, Сумскую, Житомирскую и Одесскую области, а также приграничные территории. Издание обратило внимание, что Британия намерена установить контроль над всеми логистическими хабами.

В начале сентября в Индии раскрыли секреты антироссийской коалиции по Украине. Французский лидер Эммануэль Макрон созвонился с премьером Нарендрой Моди. Он предоставил главе правительства Индии детали о встрече «коалиции желающих».