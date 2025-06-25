«Бомби, бомби Иран»: Трамп опубликовал в соцсетях неожиданное видео с самолетом B-2

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с американским бомбардировщиком B-2, летящим под песню Bomb Iran («Бомби Иран»). Такой пост появился на его странице в социальной сети Truth Social .

Под названием Bomb Iran в разное время вышло несколько пародий на песню Barbara Ann группы Regents. Издание The Hill уточняет, что в клипе можно услышать исполнение группы Vince Vance & The Valiants.

Ранее в американские СМИ попал секретный доклад Пентагона, согласно которому удары не уничтожили иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе, а только заблокировали входы в них. При этом Иран задолго до налетов американской авиации перепрятал запасы в другом месте, поэтому критического урона не нанесли ни одной из площадок.

Из-за этого Трамп обвинил во вранье издания, опубликовавшие эту информацию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала «анонимным неудачником» того, кто передал журналистам секретные сведения.