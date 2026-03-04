Большое количество танкеров скопилось возле Ормузского пролива

В районе Ормузского пролива скопилось большое количество танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ. Об этом сообщило РЕН ТВ .

Ранее агентство Fars News, управляемое Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что Ормузский пролив полностью под контролем ВМС Ирана.

«После объявления Тегераном режима „запрета прохода“ движение нефтяных, торговых и рыболовных судов в Ормузском проливе стало невозможным. Более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших предупреждения, были поражены и сгорели», — сообщили в КСИР.

В Корпусе предупредили, что из региона не выйдет «ни капли нефти».

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал, что американские военные корабли будут сопровождать танкеры при проходе через Ормузский пролив. Также глава Белого дома распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе.