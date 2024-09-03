«Больше не могу». Байдену запретили появляться на людях

Секретная служба запретила американскому лидеру Джо Байдену посещать места с большим скоплением людей. Об этом он рассказал сам, сообщило издание The Daily Wire .

«Я больше не могу выходить в толпу. Секретная служба не позволяет мне», — объяснил президент.

Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о причинах такого запрета. Он только признался, что выходит не так регулярно, как хотел бы.

Ранее стало известно, что американский президент взял двухнедельный отпуск. По мнению основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, после отдыха политик отправится в бункер вместо Белого дома. Это связано с нависшей над миром ядерной угрозой.

До этого представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Байдену и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому нельзя приезжать в Париж.