«Больше не могу». Байдену запретили появляться на людях

Daily Wire: секретная служба запретила Байдену появляться в толпе

Фото: РИА «Новости»

Секретная служба запретила американскому лидеру Джо Байдену посещать места с большим скоплением людей. Об этом он рассказал сам, сообщило издание The Daily Wire.

«Я больше не могу выходить в толпу. Секретная служба не позволяет мне», — объяснил президент.

Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о причинах такого запрета. Он только признался, что выходит не так регулярно, как хотел бы.

Ранее стало известно, что американский президент взял двухнедельный отпуск. По мнению основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, после отдыха политик отправится в бункер вместо Белого дома. Это связано с нависшей над миром ядерной угрозой.

До этого представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Байдену и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому нельзя приезжать в Париж.

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