«Большая семерка» решила выпускать дальнобойные ракеты на Украине

США и европейские страны G7 договорились начать производство систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет на Украине. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник издания отметил, что страны «Большой семерки» планируют наладить выпуск вооружений по лицензии. Также лидеры государств в совместном заявлении подтвердили готовность увеличить поставки Украине средств ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойных систем поражения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что американские компании смогут передавать лицензионные права европейским производителям. По его мнению, такой формат ускорит расширение военного производства.

Мерц также поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность к сотрудничеству по этой схеме.