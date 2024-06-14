«Большая семерка» нацелила санкции на новые проекты России в энергетике

Bloomberg: страны G7 помешают России получать доходы от энергетики и нефти

Участники саммита G7 в Италии договорятся ужесточить соблюдение потолка цен на российскую нефть, сократить доходы страны от продажи металлов и задушить будущие проекты в сфере энергетики. Агентство Bloomberg получило проект коммюнике.

«[Мы сделаем больше, чтобы помешать] развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты», — заявили авторы итогового заявления.

Лидеры стран «Большой семерки» пообещают «сократить» доходы России от продажи металлов и добиться соблюдения ограничений, в том числе потолка цен на нефть. Они договорятся принять меры против использования танкерами альтернативных методов судоходства в трудно отслеживаемых юрисдикциях.

Участники саммита обратятся к Китаю. В итоговом коммюнике они призовут КНР прекратить сотрудничество с Россией. Документ опубликуют 14 июня.

Страны G7 решили предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов из доходов от замороженных активов России, сообщили «Известия». Политолог Евгений Семибратов заявил, что эта инициатива прежде всего принесет экономическую выгоду США.