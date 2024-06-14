Конфликт на Украине стал «страшно выгодным бизнесом» для Соединенных Штатов. Таким мнением с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

По данным издания Politico, США и Евросоюз вряд ли договорятся об условиях выделения Украине кредита на 50 миллиардов долларов на саммите G7 в Италии. Сейчас не приходится говорить о том, кто является главным бенефициаром всего происходящего на Украине — деньги останутся в Новом Свете, считает Семибратов.

ВСУ получают в основном американское вооружение. Производственные мощности Европы, в свою очередь, сокращаются.

«В связи с этим встает вопрос: где брать современное вооружение? Выход один: брать за океаном. Таким образом, американцы играют очень интересную партию в том плане, что они обеспечивают себя заказами не только на украинском направлении. Они себя обеспечивают еще заказами и на европейском направлении. <…> Это страшно выгодный бизнес для американцев», — подчеркнул эксперт.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее сообщила, что страны G7 договорились предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов за счет поступлений от замороженных российских активов.