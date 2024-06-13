Страны G7 согласились выделить Украине $50 млрд из замороженных активов России

Страны «Большой семерки» пришли к соглашению о выделении Украине до конца 2024 года 50 миллиардов долларов из замороженных активов России. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
«Лидеры G7 достигли соглашения о выделении 50 миллиардов долларов для Украины за счет использования замороженных российских активов», — сообщили в офисе французского президента.
Источник указал, что выплаты планируется произвести до конца текущего года. Специалисты должны проработать соглашение, чтобы гарантировать его законность.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали разрабатывать план по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.