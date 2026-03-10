«Большая беда». На Западе раскрыли истинную причину звонка Трампа Путину

Христофору: Трамп позвонил Путину, попав в беду из-за провальной войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп созвонился с российским лидером Владимиром Путиным из-за возникших проблем после атаки на Иран. О этом в соцсети Х заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде», — написал он.

Журналист предположил, что глава Белого дома решил заручиться поддержкой Путина на фоне провальной операции на Ближнем Востоке.

Ранее в Великобритании отметили, что между США и Израилем возникли разногласия после ударов ЦАХАЛ по иранским нефтеперерабатывающим заводам. Это может приблизить победу Тегерана в войне.

До этого бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что нападением на Иран США раскрыли перед Россией слабые места американских систем противовоздушной обороны. Кремлю якобы не стоит волноваться из-за «Золотого купола» — многоуровневой системы противоракетной обороны для защиты материковой части Америки.