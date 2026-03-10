В Британии заявили о расколе между США и Израилем из-за ударов по Ирану

Меркурис: Иран может победить благодаря разногласиям между США и Израилем

Тегеран может победить в военном противостоянии с США и Израилем, используя возникшие между ними разногласия из-за целей для ударов в Иране. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала .

Так он отреагировал на заявление сенатора Линдси Грэма, призвавшего накануне израильских военных не атаковать объекты иранской нефтяной инфраструктуры. По его словам, это абсурд считать, что США и Израиль в ходе совместной операции против Ирана не смогли скоординировать удары по целям.

«Их разногласия лишний раз показывают слабость в рядах союзников, приближая победу Тегерана», — сказал аналитик.

Меркурис назвал лицемерием реакцию Вашингтона на израильские атаки по нефтеперерабатывающим заводам в Иране. Впрочем, позиция США не должна никого удивлять.

Ранее в Израиле сообщили об отмене запланированного визита посланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Тель-Авив.