США показали России несостоятельность своего военного арсенала при нападении на Иран. Таким мнением поделился бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

«Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за „Золотого купола“? Знаете, это позор», — сказал он.

Кроме того, Тегеран оказался в наиболее выгодном положении, причем не только в военном плане, но и в контексте будущих переговоров с американцами. США и Израиль, начавшие войну против Ирана, за это поплатятся.

Ранее Риттер предупреждал, что Америка заплатит крайне высокую цену в случае удара по Ирану, ведь Китай сможет при желании начать полномасштабную операцию на Тайване. Россия же получит возможность продвинуться в зоне спецоперации.