Болгарские оружейные заводы работают на повышенных оборотах, продавая свою продукцию на Запад. В конечном итоге оружие оказывается на Украине, высказала предположение в беседе с РИА «Новости» посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Продукция болгарского военно-промышленного комплекса, главным образом снаряды и боеприпасы, в огромных количествах продается союзникам Софии по НАТО и ЕС. Учитывая, что реальной необходимости в подобных объемах вооружений преимущественно советского образца в западных странах нет, можно с высокой долей уверенности предполагать, что в конечном итоге все это оружие оказывается на Украине», — заявила Митрофанова.

Российские власти не раз заявляли ,что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию, а также вовлекают страны НАТО в конфликт, что является «игрой с огнем».

Болгария передала Украине много оружия, и это огромная ошибка, заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев во время визита в Россию в мае.