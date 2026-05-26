Болгария передала Украине много оружия, и это огромная ошибка. Об этом в беседе с ТАСС рассказал депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, недавно посетивший Россию во главе делегации партии «Возрождение».

Депутат не стал прямо отвечать на вопрос об использовании баз НАТО на территории Болгарии для передачи оружия Украине, он назвал это «секретной информацией». Однако он назвал это логичным, потому что по-другому Болгария не могла передавать вооружение.

«Неважно, поставляли ли они его со складов или использовали для этого базу. Это одно и то же, потому что это болгарское оружие. Мы отдали много болгарского оружия Украине. И это огромная ошибка. Огромная ошибка, потому что мы не должны были этого делать», — добавил Георгиев.

На парламентских выборах в Болгарии большинство голосов получила левоцентристская коалиция «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. Ранее он высказывался против военной помощи Украине и подписания соглашения о безопасности с Киевом.