Фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России
Руководство Евросоюза начало разрабатывать 21-й пакет санкций, призванный снизить уровня жизни населения России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщил ТАСС.
«Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», — отметила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе.
Она добавила, что не планируется снимать ограничения на импорт российских и белорусских удобрений.
Также глава Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз только что одобрил финансовую помощь Украине в 90 миллиардов евро. По ее словам, это поможет Киеву «вести переговоры с позиции силы».
Ранее правительство Великобритании опубликовано новый санкционный список.