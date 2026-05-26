Фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России

«Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», — отметила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе.

Она добавила, что не планируется снимать ограничения на импорт российских и белорусских удобрений.

Также глава Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз только что одобрил финансовую помощь Украине в 90 миллиардов евро. По ее словам, это поможет Киеву «вести переговоры с позиции силы».

Ранее правительство Великобритании опубликовано новый санкционный список.