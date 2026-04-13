Более тысячи человек из 41 страны посетили пасхальных богослужения в Пекине

Свыше одной тысячи человек из 41 страны посетили пасхальные богослужения в церкви Успения Пресвятой Богородицы на территории посольства России в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии .

По сравнению с 2025 годом количество участвующих в пасхальном богослужении в Пекине увеличилось на 100% в 2026-м.

По традиции Евангелие от Иоанна прочитали на церковнославянском, русском, греческом, английском, иврите, латыни, сербском, немецком, японском и французском языках.

У церкви в Пекине прошла Пасхальная ярмарка, на которой представили предметы декоративного творчества, созданные прихожанами.

Православные христиане встретили Пасху накануне, 12 апреля. Президент Владимир Путин поздравил верующих и отметил, что праздник наполняет сердца радостью, верой в торжество любви, добра и справедливости.