Более тысячи человек экстренно эвакуировали из немецкого музея

Bild: в музее в Гамбурге распылили слезоточивый газ, 42 человека пострадали

В субботу неизвестный распылил слезоточивый газ в музее «Миниатюрная страна чудес» в Гамбурге, пострадали 42 человека. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

Легкое недомогание испытали посетители и сотрудника музея, в больницу доставили двух человек. Всего из учреждения эвакуировали около тысячи человек.

В основном пострадавшие сообщали о проблемах с дыхательными путями, указали в материале. Примерно спустя полчаса после ЧП посетители смогли продолжить осмотр экспозиции.

Правоохранители попытались найти виновника по горячим следам, но не преуспели. Расследование продолжается, полицейские изучают видео с камер видеонаблюдения.

«Миниатюрная страна чудес» — музей, представляющий собой макет разных городов и стран мира в масштабе 1:87. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как обладателя модели самой большой в мире действующей железнодорожной модели — более 16 километров.

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