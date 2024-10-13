С аттракциона «Дорога ужасов» в Германии госпитализировали трех человек

Полиция ФРГ: при пожаре на аттракционе «Дорога ужасов» пострадали 11 человек

В городе Лер на северо-западе Германии во время фольклорного праздника «Галлимаркт» на аттракционе «Дорога ужасов» произошел пожар. Пострадали 11 человек, из них троих госпитализировали, сообщила пресс-служба местной полиции.

Экстренные службы приняли вызов 13 октября в 15:24 (16:24 по московскому времени). Пожар вспыхнул в поезде-призраке. Полиция оцепила территорию, возгорание быстро потушили.

Находившиеся на аттракционе люди эвакуировались. На месте происшествия медпомощь потребовалась 11 людям. Из них трех доставили в близлежащие больницы.

По информации Der Spiegel, четыре сотрудника аттракциона надышались дымом, один пострадавший впал в состояние шока. Пожар произошел в заключительный день крупнейшего в регионе Восточная Фризия фестиваля «Галлимаркт». Во время праздника по центру Лера стояли 19 больших аттракционов и около 250 рыночных прилавков.

Минувшим летом из-за неполадок остановились карусели в Геленджике. Десятки отдыхающих застряли на колесе обозрения и аттракционе «Седьмое небо».