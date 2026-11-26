Более двух тысяч мигрантов из Западной Африки пересекли Атлантику на лодках и прибыли на Канары. Об этом сообщил CTV News .

Испанские власти подтвердили, что на остров за сутки прибыло рекордное число нелегалов.

«К сожалению, это исторический день», — заявил глава региона Канарских островов Фернандо Клавихо.

В числе прибывших было около 100 несовершеннолетних, в том числе младенец, родившийся во время поездки. Шлюпки сопроводили поисково-спасательные суда к небольшому острову Эль-Йерро.

«Путешествия могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, при этом многие лодки не достигают цели и уплывают в открытый Атлантический океан», — отметил телеканал.

Ранее в Испании вспыхнула волна протестов. Митингующие требовали отставки правительства и немедленного выдворения нелегалов, которые прибыли в Сеуту. Мирные акции переросли в потасовки с силовиками.