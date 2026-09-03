Мадрид в огне. Испанию охватили уличные бунты против правительства

В Испании прошли массовые акции протеста из-за миграционного кризиса в Сеуте

Десятки тысяч жителей Испании вышли на улицы крупнейших городов страны с требованием отставки правительства. Поводом для массовых демонстраций стал серьезный миграционный кризис в Сеуте, сообщило агентство Associated Press .

В Мадриде мирные акции протеста переросли в жесткие столкновения с силовиками. Местной полиции пришлось сдерживать напор 50-тысячной толпы.

Демонстранты под национальными флагами требовали отставки действующего премьер-министра Педро Санчеса и немедленного выдворения нелегалов.

Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Похожие демонстрации также прошли в Барселоне, Валенсии и Севилье.

Поводом для резкого роста недовольства в стране стал июльский прорыв границы с Марокко. На территорию испанского полуанклава в Северной Африке за двое суток прорвались свыше 72 тысяч мигрантов.

В Сеуту они добрались вплавь, утонули более 100 человек. Подавляющую часть визитеров быстро отправляют обратно в Марокко.