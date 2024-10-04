Более двух тысяч ливанцев погибли из-за атак ЦАХАЛ с начала эскалации конфликта

Более двух тысяч жителей Ливана погибли после израильских ударов с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил координатор центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации исламской республики Насер Ясин.

«За последние сутки было зафиксировано 153 авиаудара, общее количество атак достигло 8967. Погибли 37 человек, еще 151 пострадал. Таким образом, число погибших с начала эскалации составило 2011, число раненых — 9535», — привело заявление представителя правительства агентство Al Wataniya.

ЦАХАЛ впервые ударил по центру Бейрута 3 октября. Как рассказывали очевидцы, одна из ракет попала в дом, взрыв оказался очень сильный. В сети также опубликовали кадры с места событий, на них видны последствия попаданий, разбитые окна зданий, разрушенные помещения и пожар.

Как рассказал журналист Михаил Алаеддин, Бейрут после израильских ударов погрузился в хаос. Людям приходится жить на улице, не хватает врачей и мест в больницах.