Более 70 человек задержали в Грузии за связь с криминальным миром

МВД и Служба госбезопасности Грузии задержали в Аджарии более 70 человек за связь с криминальным миром. Об этом сообщил министр внутренних дел Гека Геладзе, его слова привел Sputnik Грузия .

Кроме того, еще пятерым уголовным авторитетам — как скрывающимся за границей, так и уже сидящим в тюрьмах — предъявили обвинения. Задержанным, среди которых три женщины, грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Грузии задержали бывшего министра обороны и министра внутренних дел Бачо Ахалая, которого обвинили в штурме президентского дворца в Тбилиси 4 октября прошлого года. Фигурантом дела стал и бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава. Оба они занимали свои должности в президентство Михаила Саакашвили.