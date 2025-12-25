В Грузии задержали экс-главу Минобороны

Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании бывшего министра обороны страны Бачо Ахалая, которого следствие считает главным организатором штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, трансляция велась в Facebook*.

По его словам, собранные материалы позволяют «с высокой точностью» установить роль Ахалаи в событиях, произошедших в день муниципальных выборов. Вместе с экс-министром задержали его супругу Ани Надареишвили, однако впоследствии ее отпустили. В отношении женщины следственные действия продолжаются.

В СГБ сообщили, что правоохранительные органы изучили переписку и телефонные контакты Ахалаи с предполагаемыми соучастниками. В частности, анализ показал, что IP-адрес, с которого велось общение, был зарегистрирован на его супругу. Следствию, как утверждается, удалось по минутам восстановить хронологию произошедшего.

Четвертого октября в Тбилиси, на фоне муниципальных выборов, прошли оппозиционные митинги с участием студентов, представителей общественных организаций и оппозиционных сил. После акции на площади Свободы часть протестующих направилась к президентскому дворцу, где произошли столкновения с полицией. Силовики применяли водометы и перцовый газ.

Ранее полиция задержала пятерых предполагаемых организаторов акции, среди которых оперный певец Паата Бурчуладзе, бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава, а также оппозиционеры Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе, и экс-военнослужащий Лаша Беридзе. Им может грозить до девяти лет лишения свободы. По данным правоохранительных органов, также были задержаны более 40 участников беспорядков.

