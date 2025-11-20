Более 50 человек получили ранения при столкновении поездов в Чехии

Лобовое столкновение скоростного экспресса и пассажирского поезда произошло на железнодорожном перегоне около города Ческе-Будеевице на юге Чехии. Как сообщило издание Zpravy Aktualne со ссылкой на данные полиции, ранения получили 57 человек.

По последним данным, госпитализация понадобилась 17 пострадавшим, среди них — машинист одного из составов, которого зажало в кабине.

Пресс-секретарь полиции Южной Чехии Штепанка Шварцова объявила о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил движения железнодорожного транспорта. Она добавила, что ущерб от аварии, предварительно, составил 150 миллионов чешских крон (более семи миллионов долларов).

Предварительной версией причины столкновения губернатор региона Мартин Куба назвал проезд одного из составов на запрещающий сигнал. По его словам, окончательные выводы сделают по итогам расследования.

Генеральный инспектор железнодорожной инспекции Ян Кучера подчеркнул, что пути, на которых произошла авария, не оборудованы системой безопасности. По его словам, власти пообещали выделить деньги только после 2030 года.

Источники издания Hospodářské Noviny сообщили, что на станции произошла блокировка переключателей сигналов, что могло вызвать столкновение. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В начале ноября два поезда столкнулись на станции Пезинок рядом с Братиславой. По данным полиции Словакии, пассажиров поврежденных составов эвакуировали экстренные службы.