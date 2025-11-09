Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии

Несколько человек пострадали в результате столкновения двух поездов на станции Пезинок рядом с Братиславой. Об этом сообщила местная полиция в Facebook*.

На месте аварии работают экстренные службы. Пассажиров эвакуировали из поездов. Предварительно известно о нескольких раненых.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также не исключается закрытие участка, на котором произошло столкновение.

Аналогичная авария произошла в октябре рядом со словацким городом Рожнява. Два пассажирских экспресса столкнулись лоб в лоб. МВД страны сообщало, что пострадали около 100 человек. На месте столкновения поездов работали шесть бригад скорой помощи и два вертолета.

