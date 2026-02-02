Более 50 человек погибли из-за морозов в Польше

В Польше погибли 54 человека с начала зимы из-за сильных холодов. Об этом рассказал журналистам замглавы МВД и администрации республики Веслав Щепаньский, сообщило РИА «Новости» .

Республику накрыли аномальные морозы. Появилась информация о новых жертвах. Он уточнил, что чаще всего от морозов гибнут проживающие в заброшенных домах люди.

«Сейчас у нас есть информация о 54 погибших. У нас также есть информация о 36 пострадавших от переохлаждения», — сказал он.

Щепаньский призвал людей, находящихся в заброшенных строениях, переселиться в места, где теплее. Он предупредил, что ночь на 2 февраля будет самой холодной в Польше с начала зимы. Температура может опуститься до -29 градусов на северо-западе страны.

Ранее агентство Bloomberg предупреждало европейцев о морозах из-за «сибирского взрыва» в конце января.