Европу подорвет «сибирский взрыв» в конце января. Кому придется хуже всех?

В конце января в Европе может произойти сильное похолодание из-за «сибирского взрыва» — редкой атмосферной конфигурации, способной изменить направление ветров, что пропустит холодный воздух с востока. Об этом сообщило издание Bloomberg , сославшись на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECWF) и оценку метеорологов.

Самые сильные морозы будут в Восточной Европе. По прогнозам, 24 января средняя температура в Эстонии и Латвии снизится до -13 градусов, это более чем на девять градусов ниже нормы. По мере распространения холодного воздуха на западную часть континента температура в Польше может достичь -10 градусов, а в Германии опуститься до -3.

«В Европе давно не было таких сильных и масштабных холодов», — сказал в беседе с агентством научный сотрудник Массачусетского технологического института, климатолог Джуда Коэн.

Он отметил, что в отдельных регионах холодная температура продержится до февраля. Пока непонятно, как далеко холодный воздух продвинется на Западе.

Также резкое похолодание ожидают во Франции и Великобритании, но некоторые климатические модели предполагают иной исход. Как отметил метеоролог MetSwift Джеймс Пикок, сейчас нельзя исключать противоположный сценарий, при котором атлантические ветра с запада ограничат распространение холода лишь юго-восточной частью Европы.

Вероятность усиления холодов повышается после прошедших зимних штормов, вызвавших обильные снегопады, ураганные ветра и сбои в электроэнергии в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах. Новая волна холодов приведет к росту цен на природный газ и обострит конкуренцию за поставки СПГ.

Синоптики отметили, что после Нового года Европа попала под воздействие интенсивного арктического антициклона, температуры в некоторых районах опускаются на 12–15 градусов ниже сезонной нормы. Средиземноморские циклоны усиливают снегопады на Балканах и в Восточной Европе.