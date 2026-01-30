Более 4,5 тысячи финнов въехали в Россию, несмотря на закрытие погранпереходов

Свыше 4,5 тысячи финнов въехали в Россию в прошлом году, несмотря на закрытие пограничных переходов со стороны Финляндии. Почти 50% из них пересекли государственную границу пешими. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив статистические данные.

С января прошлого года в Россию въехали в общей сложности 4572 гражданина Финляндии. Из них более 1,7 тысячи прибыли в частном порядке, 1241 человек — с деловыми целями, а 1279 человек — в туристических интересах.

Около половины финнов, прибывших в РФ в 2025-м, пересекли границу пешком — 2038 человек. На автомобиле прибыли 1826 человек, авиарейсами — 703 человека, а водным транспортом — четверо.

Финляндия полностью закрыла все погранпереходы с Россией в ноябре 2023 года. Правительство страны обвинило Россию в якобы отправке просителей убежища к границе. Российский МИД отрицал причастность к миграционному кризису в ЕС, охарактеризовав эти обвинения как двойные стандарты Запада.

Ранее общественный вещатель Yle сообщил, что финны продолжили ездить работать в Россию. Закрытие границ не помешало людям пересекать территорию.