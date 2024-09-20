Эколог Лакустова предрекла волну катаклизмов в виде аномальной жары, потопов и ураганов

Волна природных катаклизмов, спровоцированных глобальным потеплением, накроет Землю. На планете продолжает расти средняя температура воздуха. Об этом рассказала член общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольга Лакустова в беседе с Life .

По ее словам, таяние арктических льдов и увеличение уровня мирового океана вызывают сбои в работе климатической системы.

«Все это чревато увеличением количества природных катаклизмов: аномальной жарой, похолоданием, потопами, бурями, ураганами, лесными пожарами и так далее», — пояснила эколог.

Для землян, добавила эксперт, соответствующие процессы обратить уже нельзя. Человечество может лишь замедлить скорость глобального потепления.