Более 370 военных США пострадали во время операции против Ирана

Свыше 370 американских военнослужащих получили ранения в ходе операции против Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на Центральное командование ВС США.

«По состоянию на понедельник, 373 американских военнослужащих получили ранения в операции против Ирана», — говорится в материале.

При этом около 330 из них уже вернулись к службе. Еще пятеро американских военных получили тяжелые ранения.

До этого в Корпусе стражей исламской революции заявляли, что в ходе конфликта погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля. Пентагон заявлял о 365 пострадавших в ходе операции американских военных, причем наибольшее число раненых зафиксировали в сухопутных войсках — 247. Официально в ходе конфликта погибли 13 человек, эта цифра остается неизменной.