Пентагон озвучил данные о пострадавших военных в операции против Ирана

Пентагон: в операции против Ирана пострадали 365 военных США

В операции против Ирана пострадали 365 американских военных. Такие данные озвучили в Пентагоне .

По данным министерства войны США, в военно-морском флоте зафиксировали 63 раненых, в военно-воздушных силах — 36, в морской пехоте — 19, в сухопутных войсках — 247 раненых.

Официально в ходе конфликта погибли 13 человек, эта цифра остается неизменной. При этом КСИР заявил, что в ходе операции погибли или пострадали более 680 военных США и Израиля.

Накануне стало известно, что Иран отклонил предложение США о 48-часовом прекращении огня. Дипломатическая активность США усилилась после атак Ирана на объекты, связанные с американскими военными.

Вашингтон предложил временное перемирие через третьи страны. В Иране это сочли подтверждением плачевного положения американских военных и продолжили боевые действия.