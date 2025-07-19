Более 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Иране

В результате ДТП с пассажирским автобусом в провинции Фарс на юге Ирана погиб 21 человек, еще около 25 получили травмы. Об этом сообщил глава сообщества Красного Полумесяца провинции Хосейн Дарвиши, его слова привело агентство ISNA.
На место аварии оперативно направили три команды спасателей Красного Полумесяца.
«К сожалению, на данный момент известно о гибели 21 соотечественника и 25 пострадавших», — сказал Дарвиши.
Представитель сообщества уточнил, что автобус направлялся в Мешхед, ДТП произошло между городами Фирузабад и Кевар. Обстоятельства уточняются.