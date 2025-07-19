Более 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Иране

ISNA: на юге Ирана из-за опрокидывания автобуса погиб 21 человек

В результате ДТП с пассажирским автобусом в провинции Фарс на юге Ирана погиб 21 человек, еще около 25 получили травмы. Об этом сообщил глава сообщества Красного Полумесяца провинции Хосейн Дарвиши, его слова привело агентство ISNA .

На место аварии оперативно направили три команды спасателей Красного Полумесяца.

«К сожалению, на данный момент известно о гибели 21 соотечественника и 25 пострадавших», — сказал Дарвиши.

Представитель сообщества уточнил, что автобус направлялся в Мешхед, ДТП произошло между городами Фирузабад и Кевар. Обстоятельства уточняются.

Под Пензой произошла смертельная авария с тремя легковыми автомобилями, погибли два ребенка и двое взрослых. Также четыре человека скончались в ДТП с грузовиком и легковушкой.