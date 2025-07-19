Два ребенка и двое взрослых погибли в массовом ДТП под Пензой

Два ребенка и двое взрослых погибли в ДТП с тремя машинами в Пензенской области

В Пензенском области произошла смертельная авария с тремя автомобилями, погибли двое взрослых и два ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Утром в субботу на шестом километре автомобильной дороги Тамбов — Пенза — Балашов — Михайловка столкнулись «Газель», «Москвич» и Renault Logan.

В результате столкновения двое взрослых и два ребенка 2016 и 2017 годов рождения скончались на месте.

Водитель «Газели» и два пассажира получили травмы, их доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее четыре человека погибли после столкновения грузового КамАЗа и легкового автомобиля ВАЗ-2110. Управлявший легковушкой и три пассажира погибли на месте происшествия. О состоянии водителя грузовика информации не было.