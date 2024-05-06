Более 15 членов сразу двух семей погибли при ударе ЦАХАЛ по Рафаху | 360°

06 мая 2024, 04:19
Более 15 членов сразу двух семей погибли при ударе ЦАХАЛ по Рафаху
AFP: 16 членов двух семей погибли при ударе ЦАХАЛ по Рафаху
Шестнадцать человек из двух палестинских семей погибли в результате ударов Израиля по Рафаху. Об этом сообщило AFP.
По данным агентства, которое ссылается на экстренные службы сектора Газа, они оказались близкими родственниками — семеро из одной и девять из другой семьи.
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«Число погибших в Рафахе достигло 16», — отметили в сообщении.
Ранее палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника в рамках сделки с Израилем по прекращению огня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ войдет в Рафах и ликвидирует остатки ХАМАС. Израиль намерен достичь «всех целей войны», включая возвращение похищенных, подчеркнул политик.
Израиль
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Конфликт Израиля и Палестины
Биньямин Нетаньяху
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