В ООН анонсировали экстренное заседание Совбеза по Ирану

Срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке состоится в 16:00 28 февраля по времени Нью-Йорка (00:00 1 марта по московскому времени). Об этом сообщили в миссии России при всемирной организации.

«Сегодня, 28 февраля, в 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по Москве), состоится созванное Российской Федерацией и Китаем срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана», — завили в постпредстве.

Израиль и США ударили по Ирану 28 февраля, республика в ответ атаковала ракетами территорию еврейского государства, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Минимум 200 военнослужащих Соединенных Штатов стали жертвами ударов Ирана. В КСИР сообщили, что значительная часть выпущенных США и Израилем по Ирану ракет не достигла целей.