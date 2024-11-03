Явка во втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 14%

Продолжается голосование во втором туре выборов президента Молдавии. Явка на избирательных участках по состоянию на 11:30 по московскому времени превысила 14%, следует из данных ЦИК республики.

К этому часу в Молдавии проголосовали более 405 тысяч человек.

Во втором туре выборов участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, представляющий оппозиционную Партию социалистов. В первом туре Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло — 25,98%.

Второй тур голосования стартовал утром 3 ноября. По словам оппозиционера Стояногло, в случае победы он собирается восстановить прямое авиасообщение между Молдавией и Россией.