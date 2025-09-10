Более 13,5 тысячи заключенных сбежали из непальских тюрем

Более 13,5 тысячи заключенных, в том числе около 560 находившихся под стражей в полиции, сбежали во время беспорядков в Непале. Об этом сообщил журнал India Today со ссылкой на информацию местного Министерства внутренних дел.

Число погибших во время беспорядков достигло 30, пятеро из них — несовершеннолетние. Различные травмы получили более тысячи человек.

Накануне протестующие подожгли дом, где жил бывший премьер-министр Непала Джала Натх Кханал. Его жена получила смертельные ожоги и скончалась в больнице.

На фоне происходящего подал в отставку действующий глава правительства республики Шарма Оли.