Более 130 участников акции протеста задержали в Ереване | 360°

Мир 13 мая 2024, 10:21 Более 130 участников акции протеста задержали в Ереване МВД: в Ереване задержали более 130 протестующих, требующих отставки Пашиняна РИА «Новости»

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Полиция задержала в Ереване более 130 демонстрантов, которые требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом «Sputnik Армения» сообщили в пресс-службе МВД республики.

«В разные отделения полиции подвергнуто приводу 134 гражданина», — написали авторы материала.

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Протестующих задержали «за невыполнение законных требований представителей власти».

Сторонники движения «Тавуш во имя родины» утроили акцию гражданского неповиновения в центре Еревана. Начало митинга 13 мая с 08:00 (07:00 по московскому времени) анонсировал глава Тавушской епархии ААЦ и лидер вышеупомянутого движения архиепископ Баграт Галстанян.

Участники акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы, собирая баррикады из скамеек и мусорных баков. Ранее Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страной, допустило провалы во внутренней и внешней политике, в том числе из-за сдачи Нагорного Карабаха.