Более 130 мирных жителей пострадали при массированном ударе по Тегерану

Более 130 жителей Тегерана пострадали при американо-израильском ударе по району Шахида Боруджерди. Об этом сообщил иранский телеканал SNN .

Кроме того, глава управления скорой помощи столичной провинции Мохаммад Эсмаил Таваколли обратил внимание, что за время боевых действий вышли из строя 22 пункта скорой помощи, 21 автомобиль полностью сгорел. Погиб один сотрудник, более 50 получил ранения.

Ранее Служба экстренной помощи Тегерана сообщила, что в пригороде столицы — городе Кудс — при ракетном обстреле жилого дома погибли двое детей, еще 17 человек получили ранения. Пострадавших доставили в столичные больницы.

А до этого один человек погиб и 28 получили ранения при ударе американских и израильских военных по центру Тегерана.