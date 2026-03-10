Один человек погиб и 28 пострадали при ударе США и Израиля по центру Тегерана

Как минимум один человек погиб, еще 28 получили ранения в результате удара израильских и американских военных по центру Тегерана. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на местные власти.

«В районе Дастгиб в результате агрессии сионистско-американского врага на данный момент один погибший и 28 раненых», — указали в заявлении.

Ранее Пентагон анонсировал самые мощные удары по Ирану. По словам главы ведомства Пита Хегсета, американская сторона не остановится, пока окончательно не победит исламское государство.

Министр добавил, что цель Соединенных Штатов заключается в уничтожении оборонной и ракетной промышленной базы Ирана, а также его флота.