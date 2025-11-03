Более 100 человек погибли в хэллоуинские выходные в США

В США во время празднования Хэллоуина в результате массовых перестрелок погибли более 100 человек и 200 получили ранения. Таким данными поделилось РИА «Новости» со ссылкой на открытые источники.

Согласно статистике некоммерческой организации Gun Violence Archive, за два дня в стране зафиксировали более 250 случаев стрельбы. Многие вооруженные нападения произошли на вечеринках, приуроченных к празднованию Хэллоуина.

В Кливленде во время вечеринки в арендованном коттедже ранения получили восемь несовершеннолетних. В Техасе четверых подростков госпитализировали с огнестрельными ранениями. Кроме того, в Юте были ранены двое несовершеннолетних, одного из них медики не смогли спасти.

Ранее стрельба произошла в штате Пенсильвания возле Международного культурного центра. В результате один человек погиб и шестеро получили ранения.