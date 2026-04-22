Более 10 стран попросили США продлить лицензию на покупку российской нефти

Представители более десяти стран обратились к США с просьбой продлить срок действия временной лицензии на покупку российской нефти. Об этом на слушаниях в сенате конгресса заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Трансляцию выступления ведет C-Span .

«Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней», — заявил он.

Ранее Бессента осудил соотечественник за смену позиции по поводу антироссийских санкций. Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что после нарушения обещания не продлевать разрешение на покупку российской нефти главе Минфина стоит подать в отставку.

Накануне Малайзия анонсировала возможные переговоры с Россией по поводу закупок нефти.