Главе Минфина США Скотту Бессенту необходимо покинуть пост из-за нарушения собственного обещания не продлевать разрешение на покупку российской нефти. Об этом в эфире YouTube-канала заявил подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

«Всего спустя два дня, как Бессент заявил, что США не вернут отмену санкций, мы их отменяем. Серьезно, мы что вообще делаем? Почему его еще не уволили?» — задался он вопросом.

Дэвис добавил, что при Бессенте США движутся «не в том направлении» на фоне роста цен на нефть.

Минфин США 19 апреля выдал лицензию до 16 мая на операции по продаже нефти из России, загруженной на танкеры до 17 апреля. Снятие ограничений не распространяется на транзакции, товары и услуги, связанные с Ираном.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поступление российской нефти на международный рынок после ослабления ограничений способствует его стабилизации.