Власти Малайзии и нефтегазовая компания Petronas могут начать обсуждать поставки нефти из России. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, написало Bernama .

«Наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией как дружественная страна и удовлетворить часть наших потребностей», — сказал он.

Такой шаг рассматривают как превентивную меру на фоне глобальной нестабильности. Ибрагим отметил, что даже страны Европы, ранее вводившие санкции, сейчас вновь заинтересованы в российских поставках.

Также он указал, что напряженность в мире влияет на цены на нефть и логистику, однако благодаря дипломатическим усилиям малайзийские танкеры смогли своевременно пройти через Ормузский пролив и избежать сбоев.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ситуация с энергоресурсами из-за эскалации на Ближнем Востоке должна избавить Евросоюз от одержимости Россией.